Toteles

Der Spätsommer, die letzten Hitzetage, der erste Stress nach dem Urlaub oder auch der letzte Trubel vor der Reise. Alles auf einmal erledigen zu wollen, ist keine gute Idee. Denn Stress ist kein guter Mitarbeiter und kein guter Ratgeber.

Foto: M. Rädel Bäume tun der Seele gut #Waldbaden

Wichtig ist es, in sich reinzuhören, zu merken, wann eine Pause notwendig ist oder zu sehen, was erst gar nicht auf der „To-do“-Liste landen sollte. Mitunter hilft schon ein kurzer Plausch mit einer Kollegin, damit der Stress nachlässt, ein Kaffee im Innenhof oder ein kurzer Gang dorthin, wo es grün(er) ist. Wo Bäume Sauerstoff produzieren, Vögel zwitschern und ein leichter (von den Bäumen mit erzeugter) Wind weht, da kommt #mensch zur Ruhe. Und hat dann wieder den Kopf frei für neue Projekte oder auch nur den fordernden Alltag.

Eine ganz wunderbare Kombination, etwa in der lauten Stadt, kann auch sein: chillige Musik und der Blick aufs Grüne. „Laidback“ von dem Münchner Musiker Toteles (großes Bild ganz oben) ist solche Musik. Chill-out mit „Piano, Streichern, Trompeten, Synthesizern, warmen analogen Bässen und dezenten Vocals“, so das veröffentlichende Musiklabel SINE dazu via E-Mail an uns. „Die verschiedenen Instrumente verschmelzen harmonisch miteinander und schaffen eine traumhafte Klanglandschaft. Der Track nimmt dich mit auf eine gedankliche Reise, den Blick auf einen See gerichtet, im Schatten der Bäume verweilend.“ „Laidback“ von Toteles wird am kommenden Freitag, den 18. August veröffentlicht werden. Musik wie geschaffen (aber nicht nur) für einen entspannten Sommer. soundcloud.com/toteles

Über SINE: SINE aka Thomas Hauser gehört zu den aktivsten und etabliertesten Künstlern des Chill-out-Genres. Los ging alles mit der Musik 1997, 2008 startete er dann als SINE durch. International erfolgreiche Musik aus Villingen-Schwenningen, inspiriert von den tiefen Wäldern des Schwarzwalds. www.sine-music.com