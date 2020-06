In Liebe vereint

× Erweitern Foto. S. Tivodar Zapho & Tolü Makay feat. Jenny Browne

Wer liebt, handelt immer richtig. Und keine Religion sollte dazu missbraucht werden, Rassismus zu legitimieren. Zum Thema Liebe und Rassismus gibt es jetzt ein besonders schönes Video, das wir dir ans Herz leben wollen. Unser Video des Tages!

„Violin strings for the sad girl in corner / She made a sloppy bed is having trouble lying on it“

„Collide“ von Zapho & Tolü Makay feat. Jenny Browne ist ein klasse von Hip-Hop geküsster Soul Track, der mit besten Lyrics und starken Stimmen aufwartet. Dazu noch starke R'n'B-Beats und eine schöne Message. Klasse. Das Lied ist beim neuen Berliner Label Welcome to the New World erschienen. www.wttnw.de