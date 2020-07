INNER CITY „We All Move Together“

× Erweitern Inner City Inner City: Steffanie Christi'an, Kevin und Dantiez

Inner City

Ein neues Album des legendären House-Projekts von und mit Kevin Saunderson erblickt heute das Licht der Welt. Der Zeitpunkt könnte nicht besser gewählt sein.

Denn die Corona-Pandemie lässt die Klubber darben, da hilft zumindest neue Musik für den Dancefloor. Und Kevin Saunderson hat selbst eine Infektion überlebt!

Es sei ein Album, das sich auf das Positive und Verbindende in der Welt konzentriert, verrät der Musiker, der mit Hits wie „Ain't Nobody Better“, „Pennies from Heaven“, „Living in a Dream“ und „Good Life“ schon immer positive Vibes um die Welt schickte.

Über Inner City

Produzent war und ist DJ Kevin Saunderson aus Detroit, der (anfangs zusammen mit Juan Atkins und Derrick May) seit dem 1988er-Hit „Big Fun“ die Klubs zum Toben bringt. Kennen wirst du sicherlich Chart- und Szenehits wie „Hallelujah“, „Save Me“, „Believe“, „Do Ya“ oder auch „Praise“. Mit dabei sind jetzt Sängerin Steffanie Christi'an und sein Sohn Dantiez. Vor der Corona-Pandemie waren Inner City noch erfolgreich auf Welttournee.

