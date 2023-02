Inner Citys Steffanie Christi'an im Thalia Theater

Inner City landeten Chart- und Szenehits wie „Good Life“, „Hallelujah“, „Save Me“, „Pennies from Heaven“, „Your Love“ und natürlich „Big Fun“

Die Künstlerin Steffanie Christi'an ist Teil des Ensembles, das bei dem gefeierten Stück „Taylor Mac's – A 24-Decade History“ in Hamburg ungewöhnliches Musik-Theater auf die Bretter, die die Welt erfreuen, bringt.

„Ich bin so glücklich und zugleich demütig, wieder mit meiner @TaylorMacNYC-Familie unterwegs zu sein“, postete die Sängerin des legendären House-Projekts Inner City gerade auf Social Media und macht damit Werbung für gleich zwei queere Theater-Musik-Performance-Shows im alt-ehrwürdigen Thalia Theater in der Hansestadt.