Isak Danielson live

× Erweitern Foto: Hedvig Moberg Isak Danielson

Expand Foto: Hedvig Moberg Isak Danielson

Nach dem überwältigenden Erfolg seiner drei restlos ausverkauften Klubkonzerte in Deutschland dürfen sich die Fans auch 2024 auf den schwedischen Singer-Songwriter Isak Danielson freuen.

Diesmal wird er nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz Halt machen und in insgesamt acht Städten auf der Bühne stehen. Er ist DAS gefühlvolle Nachwuchs-Stimmwunder der schwedischen Pop-Szene: Mit gerade einmal 26 Jahren blickt er bereits auf eine 10-jährige Karriere zurück. Isak Danielson sorgt mit seiner außergewöhnlichen, emotionalen Verletzlichkeit und seiner zeitgleich so kraftvollen Stimme für Gänsehautmomente. Trotz seines jungen Alters veröffentlichte Isak Danielson bereits vier Alben, verzeichnet über 2,5 Millionen monatliche Hörer*innen auf Spotify und wurde in seiner Heimat bereits mit Gold und Platin ausgezeichnet. Im Herbst ist er live zu erleben! www.semmel.de

