„It's a Wrap“ – Mariah Carey

Das Schöne an Social Media ist, dass Künstler*innen nun recht gut mitbekommen können, welches Lied sich die Fans wünschen. Mariah Carey hörte auf ihre „lambs“ und macht ihre Schäfchen nun mit einem Lied glücklich, das bereits 2009 auf ihrem Album „Memoirs of an Imperfect Angel“ erschienen war.

Jedes Jahr zur Weihnachtszeit landet Mariah Carey einen Erfolg mit einem Lied von 1994. Auch die neueste Veröffentlichung ist etwas älter. Die Fans wollen wohl die klassische Mariah hören, ihren größten Erfolg hatte sie 1990 bis 2009, damals machte sie melodiösen Pop mit einem großen Schuss R'n'B. Die US-Diva scheint das nun auch mitzubekommen, „It's a Wrap“ gibt es nun als EP, auch eine Version mit Mary J. Blige ist darauf zu finden (diese gab es allerdings schon als Bonustrack auf dem 2014er-Album „Me. I Am Mariah... The Elusive Chanteuse“).

Über Mariah Carey: Los ging es Ende der 1980er-Jahre, als die Sängerin (geboren am 27. März 1970) ihrem späteren Ehemann Columbia-Manager Thomas Mottola vorgestellt wurde. Er war begeistert und nahm Mariah unter Vertrag. Die Hits kamen und kamen, vor allem in den USA schlugen Singles wie „Emotions“, „Hero“, „Vision of Love“ sowie „I’ll Be There“ und Alben wie „Mariah Carey“ ganz groß ein. In Deutschland kam der Durchbruch erst 1994 mit „Without You“, einer Ballade vom 1993er-Erfolgsalbum „Music Box“. Bis heute landet Mariah Carey immer wieder große Charthits, etwa „Touch My Body“, „Fantasy“, „Heartbreaker“, „We Belong Together“ und natürlich das oben erwähnte „All I Want for Christmas Is You“. mariahcarey.com