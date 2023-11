Ja, ja, zu früh. Aber: so schön!

× Erweitern Foto: Paul Hüttemann

Sarah Connor zeigt, dass #mensch auch mit neuer Musik zum Fest der Feste Erfolg haben kann und nicht immer dasselbe Lied durchgenudelt werden muss, sorry, Mariah.

Heute feiert ihr Pop-Gospel für die kommende besinnliche Advents- und fröhliche Weihnachtszeit seine Premiere: „Christmas Train (Destination Hope)“. Natürlich auch hier bei uns!

Über Sarah Connor: „From Zero to Hero“, „Vincent“, „Living to Love You“, „Wie schön du bist“ oder auch „Under My Skin“ sowie „From Sarah With Love“, seit Jahrzehnten landet Sarah Connor Erfolge in den Charts. Die Fans sind Deutschlands größter Stimme (geboren am 13. Juni 1980) seit 2001 treu. Schon immer setzt sich die Sängerin auch für Queers und HIV-Positive ein, 2022 führte Sarah Connor einmal mehr die Charts an, ihr Album „Not so Silent Night“ schaffte es an die Spitze der Hitlisten.