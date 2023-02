Jake Shears – unser Video des Tages

× Erweitern Foto: D. Baker

Das Album wird im Juni erscheinen

Die Stimme der Scissor Sisters meldet sich mit einem musikalischen Paukenschlag zurück. Kompromisslos Disco und dann auf dem Album zusammen mit unter anderem Kylie Minogue, Jane Fonda (!), Iggy Pop (!) und Big Freedia.

Die erste Single aus dem kommenden Album „Last Man Dancing“ feierte gerade ihre Premiere: „Too Much Music“. Bester Disco-Pop mit einer dicken Portion 1980er, einem tollen Chor und High Energy, trotzdem 1970er-groovig. Und ganz klar inspiriert von seinen Idolen, den Bee Gees, Sylvester und auch Chic.

Foto: @ScissorSisters ScissorSisters, Jake Shears Scissor Sisters

Über das Album verrät der Musiker via E-Mail: „‚Last Man Dancing‘ ist meine ultimative Hausparty, präsentiert in zwei verschiedenen Hälften: Eine nächtliche Reise von Tanzhymnen zum Mitsingen bis hin in die tieferen, dunkleren Ecken meines Wohnzimmers. Elektro-Pop, Tech-House, Poppers-Disco. Wir können so laut und so lange auf sein, wie wir wollen … Und auch wenn es vielleicht nicht jeder bis zum Ende schafft, sind es die letzten Tanzenden, die mit den magischsten Momenten des Abends belohnt werden.“

Über den Sänger: Der am 3. Oktober 1978 in Arizona, USA geborene Musiker ist ein guter Freund von der oben bereits erwähnten australischen Sängerin Kylie und die Stimme der Hits der Band Scissor Sisters, deren Hits wie „Fire with Fire“, „Let’s Have a Kiki“, „Take Your Mama“ oder „I Don’t Feel Like Dancin’“ alle kennen, die queeren Pop lieben.