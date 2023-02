Janelle Monáe: „Float“

× Erweitern Foto: Jheyda McGarrell „Ich liebe es, eine Frau zu sein. Ich liebe es, andere Frauen zu unterstützen und zu fördern. Mädchen sollen schon früh die Gewissheit haben, dass sie auf hohem Niveau mithalten können, und dass sie selbstverständlich in allen Bereichen die gleichen Chancen haben wie Jungs.“

Gerade noch begeisterte die Sängerin Janelle Monáe an der Seite von Daniel Craig (er in einer schwulen Rolle) in dem Film „Glass Onion: A Knives Out Mystery“, jetzt gibt es neue Musik von der Kreativen.

Ihre Comeback-Single „Float“ ist ein von starken Bläsern getragener, herrlich oldschooliger Soul-Track, der sofort ins Ohr geht.

„Float" war erstmals Ende letzten Jahres als offizielle Hymne der Kampagne „NBA Saturday Primetime" im US-TV zu hören, jetzt kommt endlich die Single-Veröffentlichung. Über die Grammy-nominierte Sängerin, Songwriterin, Produzentin, Schauspielerin, Performerin und Mode-Influencerin („Ich glaube nicht an Männer- oder Frauenkleidung und trage einfach das, was ich mag."): Janelle Monáe, am 1. Dezember 1985 in Kansas City geboren und früh von BigBoi (Outkast) und Puff Daddy gefördert, sorgte seit 2010 mit ihrer von Prince inspirierten Musik für Aufsehen und Begeisterung, doch seit 2018 gab es kein neues Album mehr von ihr. Das kann sich aber schon bald ändern ...