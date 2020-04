Es gibt auch noch gute Neuigkeiten

× Erweitern Foto: www.janetjackson.com Janet Jackson

Noch ist nicht ganz sicher, ob die „Black Diamond World Tour“ von Janet Jackson zum geplanten Datum starten kann. Aber was sicher ist: Janet hat jede Menge neue Musik komponiert und aufgenommen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das geplante Album „Black Diamond“ dieses Jahr erscheint.

Vor wenigen Wochen postete Michael Jacksons kleine Schwester auf Facebook „Ich habe all Eure Wünsche gehört [...]. Ich arbeite an meinem neuen Album und gehe diesen Sommer auf eine brandneue Welttournee! Beide mit dem Titel Black Diamond. Ich liebe euch so sehr und freue mich sehr, diese neue Ära mit euch zu teilen. Bis bald!“

Und auch wenn die Tour jetzt aufgrund der Corona-Pandemie verschoben wird, das angekündigte Album würde die Fanherzen sicher schneller schlagen lassen.

Über Janet

Die am 16. Mai 1966 geborene Popperin landet seit den 1980ern immer wieder weltweite Charthits, „Together Again“ und „When I Think of You“ zum Beispiel oder auch „Again“, „Miss You Much“ und „All for You“. Die Sängerin ist schon längst aus dem großen Schatten der Familie rausgetanzt und eine erfolgreiche Sängerin. In den 1970er- und 1980er-Jahren war sie auch als Schauspielerin bekannt.

