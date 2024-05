Jasmine Thompson & Felix Jaehn wieder vereint

× Erweitern Foto: Screenshot aus dem Video zu „Without You“, Universal Music Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson

Jasmine Thompson, Felix Jaehn Erste Popularität erlangte Jasmine Thompson einst als singendes Kind auf YouTube

Jasmine Thompson: Ihre Stimme veredelte so manchen Erfolg der Deep-House-Welle zwischen 2012 und 2017, zum Beispiel „Sun Goes Down“ von Robin Schulz oder eben „Ain’t Nobody (Loves Me Better)“ von Felix Jaehn. Und jetzt haben die beiden Musiker*innen wieder etwas Neues am Start.

Fast ein Jahrzehnt nach dieser letzten gemeinsamen Nummer erscheint mit „Without You“ nun das nächste Stück der zwei Künstler*innen. „Without You“ sei „ein Song, der an das Wachstum erinnert, das sie beide in den letzten neun Jahren erfahren haben, während sie gleichzeitig geschätzte Freunde und Unterstützer des jeweils anderen auf beruflicher und persönlicher Ebene blieben“, heißt es dazu vorab. Herausgekommen ist ein melancholisch-verträumtes House-Lied, das mit wunderbaren Vocals und einer eingängigen Gitarrenmelodie aufwartet. Wir können gar nicht genug davon bekommen! Und du kannst es hier bei uns anhören, das Video findest du unter diesem Feature. www.felix-jaehn.com

