Ins neue Jahr mit Jean-Michel + Kylie

D. Dionysios und A. Ghnassia Kylie und Jean-Michel Jarre

Kylie ist seit 1987 regelmäßig ganz oben in den Charts

Gleich zwei hochkarätige Weltstars werden in der Silvesternacht für (recht unterschiedliche) Musik sorgen. La Minogue und le Jarre.

Los geht es mit #INFINITEDISCO der Australierin Kylie Minogue um 22 Uhr CET, es ist die zweite Ausgabe ihrer virtuellen Show zum UK-Nummer-eins-Album „DISCO“, freuen kann man sich auf Klassiker à la „I Should Be so Lucky“, „All the Lovers“ und „In Your Eyes“ sowie neue Hitperlen wie „Magic“ und „Say Something“. kylie-infinite-disco-tickets

Jean-Michel Jarre, geboren am 24.8.1948, gilt als einer der Väter elektronischer Musik

Um 23:25 Uhr legt dann der französische Schöpfer der „Licht-Harfe“, der Synthesizer-Virtuose Jean-Michel Jarre, los. Le Jarre wird bei „Welcome to the Other Side“ live in einem Studio nahe der Pariser Kathedrale musizieren, während sein Avatar zeitgleich in der virtuellen Notre-Dame auftritt (!). Das 45-minütige Konzert wird Stücke seines jüngsten Grammy-nominierten Werks „Electronica“ enthalten und auch neue Versionen seiner Klassiker „Equinoxe“ und „Oxygène“ einbinden. www.facebook.com/jeanmicheljarre

Jarres instrumentales Album „Oxygène“ wäre 1976 fast nicht veröffentlicht worden, denn die Plattenbosse stellten sich quer. Es wurde ein Welterfolg.

„Say Something“ war in vielen Ländern der Welt ein Top-10-Erfolg, es war die erste Single vom Album „DISCO“, das Platz eins in u. a. Australien schaffte.