Unsere ESC-Hoffnung Jendrik Sigwart

Foto: Istagram/mynameis_jendrik Jendrik „Leute, ich geh zum ESC – Das ist ein Traum, der in Erfüllung geht. Holla die Waldfee!“

Es sind noch ein paar Monate hin, aber im Mai soll es soweit sein, der „Eurovision Song Contest“, jeder Musikwettbewerb, der uns Lena brachte, ABBA zu Weltstars und Dana, Verka und Conchita zu queeren Heldinnen machte, soll stattfinden. Mit einem neuen Kandidaten für Deutschland.

Der Wahlberliner Musical-Darsteller und Singer-Songwriter Jendrik Sigwart soll 2021 für Deutschland in Rotterdam beim Eurovision Song Contest antreten und singen.

Gewählt wurde Jendrik durch eine 20-köpfige Jury und 100 ESC-Fans, so der NDR. Der gebürtige Hamburger Queer hatte sich ganz frech und äußerst überzeugend via Instagram beworben, nachdem der eigentlich geplante Vorjahreskandidat Ben Dolic seinen Rückzug bekannt gegeben hatte. Gelernt hat Jendrik sein Können am lnstitut für Musik der Hochschule Osnabrück, zu sehen war er unter anderem schon bei „Hairspray“ in Dortmund, „Wahnsinn! Das Musical“ und „Berlin, Berlin“.

