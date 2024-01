Jennifer Lopez: Film, Single und Album

× Erweitern Foto: Norman Jean Roy

„Can't Get Enough“ ist eine funkige Disco-Nummer mit einer Prise Sehnsucht. Unser Video des Tages!

Und es gilt 25 Jahre Musik zu feiern! Aber erst mal der Reihe nach. Die US-Sängerin hat gerade ihre neue, sehr funkige Single „Can’t Get Enough“ veröffentlicht.

Geschrieben und produziert wurde das Disco-Comeback-Lied unter anderem von Rogét Chahayed (Doja Cat, Travis Scott), HitBoy (Drake) und Jeff „Gitty“ Gitelman (H.E.R, Victoria Monet) und Jennifer Lopez selbst. Am 16. Februar 2024 wird dann auf amazon Prime Video (exklusiv!) der Film „This Is Me…Now: The Film“ an den Start gehen.

Jennifer Lopez Mit Dance-Hits wie „On the Floor“ feierte Jennifer Lopez in Europa ihre größten Erfolge

Der Film versucht sich unterhaltsam, sexy und auch lustig mit „dem vielbeachteten Liebesleben der New Yorker Künstlerin zu beschäftigen“, wird vorab verraten. Aha. Auweia. Aber auch um sie als Mensch, der immer an ein gutes Ende glaubt. Um ihre Kunst geht es hingegen beim gleichnamigen Album, der ersten Studioalbumveröffentlichung nach zehn Jahren. Ihrer Musik bleibt sie darauf treu: Pop, Hip-Hop und etwas R’n’B.

Ein Blick zurück: Schon seit 1999 bereichert die am 24. Juli 1969 geborene Schauspielerin mit dem formidablen Hintern die Welt vor allem mit ihrer Musik. R ’n’ B- und Dance-Hits wie „Jenny from the Block“, „Dance Again“, „Ain't Your Mama“, „Let's Get Loud“ oder „If You Had My Love“ gehören zu einer (queeren) Partynacht einfach dazu – auch weil sie prominente Fans und Unterstützer wie Rapper Pitbull hat. Funfact: Jennifer Lopez ist 1993 als Tänzerin im Video zu „That's the Way Love Goes“ von Janet Jackson zu sehen. Willkommen „zurück“! onthejlo.com