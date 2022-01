Tipps für den nahenden Frühling

× Erweitern James Morrison

Unser Redakteur Marco hat hier Musiktipps versammelt, die im Winter schon den Frühling einläuten. Viel Spaß!

James Morrison „Greatest Hits“ Mit der Veröffentlichung des „Greatest Hits“ Albums am 11. Februar 2022 verleiht der Sänger James Morrison (großes Bild oben) seinen früheren Hits nach 15 Jahren seit Beginn seiner Musikkarriere eine neue Note, seine Fans dürfen sich außerdem auf zwei neue Singles freuen, „Who’s Gonna Love Me Now?“ ist bereits erschienen. Neue Lebensumstände, Karrierehöhe- und Tiefpunkte und Familienzuwachs erlauben dem Sänger, seine Originaltexte sowohl in der Instrumentalisierung als auch in der Sangart nach so langer Zeit neu zu interpretieren und mit gereiften Emotionen zu untersetzen.

Neonschwarz „Morgengrauen“

Neonschwarz „Morgengrauen“ Mit der neuen Single „Hitzefrei“ kündigt die Hip-Hop-Band Neonschwarz ihr viertes Album „Morgengrauen“ für den 25.2.2022 an. Die neue Single katapultiert die Band in die Zukunft, genauer in den „Summer of 2069“ – hier wird über die täglichen Probleme unserer neuen Normalität erzählt. So rosig wie am Anfang vermutet wird es dann aber doch nicht um uns stehen im Jahre 2069, denn die Single berichtet von einer lebensverneinenden Umgebung einer Dystopie mit nur lähmender Gewöhnung an noch ungewöhnliche Zustände.

Jesper Munk „Taped Heart Sounds“

Jesper Munk „Taped Heart Sounds“ Das neue Album „Taped Heart Sounds“ des Münchner Blues-Sängers Jesper Munk, feat. The Cassette Heads, erscheint am 21. Januar 2022 – bereits jetzt scheint das Album auf vielversprechende Begeisterung zu stoßen, angesichts des rasanten Erfolges der bereits im November 2021 erschienenen Single „Baby“. Die Single eroberte Platz 11 der Indie-Charts und erklomm sogleich die Leiter der Top 50 New Music Friday Deutschland auf Spotify. Fans dürfen sich ebenfalls auf Munks Deutschland Tour im April 2022 freuen.

Cäthe „Chill Out Punk“ Nach langer Pause bespielt die Sängerin Cäthe wieder die Bühnen mit ihrem neuen Album „Chill Out Punk“, welches am 14. Januar 2022 erscheint. Nach Aussagen der Sängerin habe sie in den letzten Jahren ihren eigenen Weg gefunden, um mit ihrem Comeback große Themen wie Liebe, Frausein und Alttag in ihrem neuen Album auf sowohl kämpferische als auch ruhende Art und Weise ausdrücken zu können. Mit ihrem musikalischen Sidekick Andi Fins und einem eigenen Label in der Tasche hat Cäthe alle Freiheiten ihre Musik mit ihrem Team so zu gestalten wie sie möchte.