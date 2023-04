Jess Glynne ist zurück

Foto: Warner Music Jess Glynne Jess Glynne landete zahlreiche Hits wie „My Love“, „I'll be There“ und „Thursday“

Zusammen mit den Live Lounge Allstars hatte Jess Glynne 2020 noch einen Nummer-eins-Hit in ihrer Heimat UK, dann war die Sängerin, die unter anderem ab 2014 mit „Rather Be“ (zusammen mit Clean Bandit), „Hold My Hand“ und „These Days“ (an der Seite von Macklemore) Welterfolge feierte, erst mal von der Bildfläche verschwunden. Jetzt ist sie zurück.

Via E-Mail und auf Social Media verrät Jess Glynne: „Ich habe seit fünf Jahren kein eigenes Projekt mehr gemacht! Wie sehr habe ich mich in dieser Zeit verändert, wie sehr hat sich mein Leben verändert. Ich bin wirklich an einem Punkt in meinem Leben angekommen, an dem ich mich so unglaublich zufrieden mit der Frau fühle, die ich heute bin. Die Angst und die Zweifel sind einfach verschwunden.“

Bis zur Auszeit veröffentlichte die Künstlerin zwei soulig-poppige Alben „I Cry When I Laugh“ 2015 und „Always In Between“ 2018, das war es! Bisher. Denn 2023 kommt die Sängerin endlich mit neuer Musik um die Ecke. Ihre neue Single „Silly Me“ soll schon am 28. April veröffentlicht werden. www.jessglynne.co.uk