Jess Glynne: „What Do You Do?“

Passend zur CSD-Saison meldet sich Jess Glynne äußerst tanzbar zurück. „What Do You Do?“ hat das Zeug, zur queeren Hymne des Sommers zu werden.

Foto: Warner Music Jess Glynne Hits wie „Rather Be“, „These Days“, „Hold My Hand“ und „I'll Be There“ erreichten alle Platz 1 in ihrer Heimat UK

Nach der eher melancholischen Promo-Single „Silly Me“ besinnt sich die UK-Sängerin Jess Glynne wieder auf das, was alle so lieben, wenn sie es tut: Euro-House-Pop mit (oft) ernsten Texten. Drama on the Dancefloor!

„What Do You Do?“ ist eine äußerst klubbige Nummer, die an bisschen an die Hits von Lisa Stansfield oder auch Black Box erinnert. Und wie sagte sie und schon im Interview: „Klubmusik habe ich im Herzen“ – wir auch. Hier ist ein erstes Video der neuen Single. www.jessglynne.co.uk