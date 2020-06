WIEGENFEST: Jimmy Somerville

× Erweitern Jimmy Somerville

Foto: J. Kemmenoe © James Kemmenoe

Heute feiert ein mutiger Vorkämpfer der LGBTIQ*-Bewegung und großartiger Sänger seinen Geburtstag: Jimmy Somerville.

Der am 22. Juni 1961 geborene Künstler sorgte schon 1984 für queere Sichtbarkeit. In seinen Texten, etwa beim Coming-out-Lied „Smalltown Boy“, in den passenden Musikvideos, und live im TV, zum Beispiel als er mit Marc Almond „I Feel Love“ von Donna Summer interpretierte (übrigens in dieser schwulen Version auch ein Top-3-Hit in UK).

Der umtriebige Schotte ist die Stimme von Hits wie „Why?“, „Don't Leave Me This Way“ **, „To Love Somebody“ ***, „Hurt So Good“ **** und der queeren Klubhymne „(You Make Me Feel) Mighty Real“ *****. Jimmy Somerville coverte oft und viel, machte diese Lieder aber durch seine Sangeskunst oft zu „seinen“ (Schwulen-)Hymnen.

Vor allem mit Disco-Pop feierte Jimmy große Erfolge, den Grund verriet er uns einmal: „Ich habe eine riesige Discokugel im Kopf und sie hört nicht auf sich zu drehen. Kein Drama, (...) keine Divas: nur echtes Verständnis und eine enge Verbindung zu dieser Musik!“

Die blu Mediengruppe, die queere Redaktion von männer*, blu, gab, rik, LEO und hinnerk, wünscht alles Gute und Liebe. Und danke für deinen Mut, Jimmy!

** im Original von Harold Melvin and the Blue Notes, *** im Original von den Bee Gees, **** von Leroy Phillip Mitchell, ***** im Original von Sylvester