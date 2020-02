Joel und Brian aus Kopenhagen

× Erweitern Foto: Ed Gumuchian Fluqx

Das Duo Fluqx aus Dänemark verschifft mit seiner Kunst auf äußerst angenehme Weise und lässt den Alltagsstress abfallen.

Die beiden Hipster aus Skandinavien präsentieren Anfang März ihr Album „Monolith“ und schlagen darin eine äußerst hörenswerte Brücke von Klassik zu Chill-out-Pop à la AIR.

Producer Joel Krozer und Brian Della Valle verweben gekonnt 1980er-Synthesizer-Spielereien mit nachdenklichen Texten, Pianomelodien und Trip-Hop-Beats, immer atmosphärisch, schwebend und etwas melancholisch. Unsere Anspieltipps sind „Staring at the Sun“, „Here“ sowie „Ephemeral Objects“ (erinnert etwas an William Orbit, der ja unter anderem Madonna produziert(e)) und „Mojave Booth“.

In Deutschland erscheint das Album bei dem renommierten Avantgarde-Indie-Label hafendisko aus Hamburg.

www.hfn-music.com