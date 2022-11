Johannes Oerdings „Plan A“

× Erweitern Foto: C. Gotz JOHANNES OERDING

Er ist wieder da, der sexy Sänger mit dem roten Bart. Johannes Oerding präsentiert seinen Plan A auf Albumlänge.

„Meine Songs waren immer persönlich, aber diesmal habe ich mich gefragt, was uns menschlich und emotional macht. Es hat vielleicht mit der Zeit zu tun, in der wir seit zweieinhalb Jahren leben oder vielleicht liegt es am Älterwerden – jedenfalls habe ich mich mehr als sonst mit dem befasst, was direkt um mich herum passiert.“

Die Brennweite hat sich geändert. Der Meister des Weitwinkels mit Goldsingles wie „Kreise“, die den Nerv ganzer Pop-Jahre getroffen haben, hat sich auf diesem Album mit Freunden, Familie, Beziehung und sich selbst auseinandergesetzt. Über den Künstler: Der deutsche Popsänger und Songwriter wurde am 26. Dezember 1981 in Münster geboren. Bekannt wurde er durch Hits wie „An guten Tagen“, „Die guten Zeiten“ und „Alles brennt“. Den ganz großen Erfolg hat der Lebensabschnittsgefährte von Ina Müller aber in den Albumcharts, im TV und live.