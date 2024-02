Foto: @aidenhw

Was für eine sanfte, doch starke und berührende Stimme! Der queere Musiker Jordan Mackampa macht Soul, der die Stimmung hebt. Sinnliche Musik, durchaus tanzbar. Und vor allem klingt er ganz, ganz anders als das, was sich sonst so in den Charts tummelt.

„Meine Geschichten darüber, wie man sich in der neuen Welt der gesunden Liebe, des toxischen Herzschmerzes, der Selbstliebe, der Pflege erwachsener Freundschaften, der Vergebung, der Nostalgie und der Erinnerung an die verlorene Zeit zurechtfindet, sind es wert, gehört zu werden.“

Am Freitag veröffentlicht Jordan Mackampa sein Album „Welcome Home, Kid!“, das er auch live präsentieren wird. Unsere Anspieltipps sind „Mary“, „Proud of You“ und „Step By Step“, das Video dazu kannst du dir hier bei uns angucken. Über sein neues, sein zweites Album verrät der Sänger, dass er nun endlich an dem Punkt sei, sich als queere Person of Color anzunehmen und keine Angst mehr hat, nicht jedes Stereotyp zu erfüllen. Sein Leben sei eine lange Reise gewesen, herausgekommen ist klasse Soul, manchmal mit einem Schuss 1990er-Hip-Hop und Blues.

Jordan Mackampa – „Welcome Home, Kid!“-Tour: 5.3. Berlin, Columbia Theater, 6.3. Hamburg, Bahnhof Pauli, 7.3. Köln, Club Bahnhof Ehrenfeld, 8.3. Frankfurt, Brotfabrik, 10.3. München, Strom, 11.3. Zürich, Papiersaal, 15.3. Dortmund, Konzerthaus, jordanmackampa.ffm.to/welcomehomekid