„JUNGLE“ – Bester Dance-Pop von den Sugababes

Expand Foto: Universal Music Sugababes - About You Now Gegründet wurden die Sugababes 1998 von Mutya, Siobahn und Keisha. Es folgten viele Umbesetzungen, hier siehst du die Band 2007, als Keisha, Amelle und Heidi gerade mit „About You Now“ auf Platz 1 der Charts waren.

Diese drei Künstlerinnen beweisen schon seit den späten 1990ern, dass sie ein Händchen für Hits haben, die zugleich in den Klubs als auch im Radio und im Wohnzimmer funktionieren. Ohne sich dabei anzubiedern oder musikalisch zu verflachen.

Und jetzt gibt es (endlich!) wieder neue Musik der Girlgroup: „Jungle“. Mutya, Siobahn und Keisha neue Sugababes-Single feiert heute ihre YouTube-Premiere – und ist natürlich bei uns zu hören!

Expand Foto: @OfficialSugababes Sugababes 2025

Über die Band: Die Sugababes wurden 1998 von Mutya Buena, Siobhan Donaghy und Keisha Buchanan gegründet – damals noch Teenager. Ihr Debütalbum brachte Hits wie die Ballade „Run for Cover“ und den Pop-Klassiker „Overload“ hervor. Doch bereits 2001 verließ Siobhan die Band. Ihre Nachfolgerin wurde Heidi Range (ehemals Atomic Kitten), mit der die Sugababes ihren internationalen Durchbruch feierten. Songs wie „Hole in the Head“, „Push the Button“ und „Round Round“ eroberten die Charts. 2006 kam es erneut zu einem Wechsel: Mutya stieg aus, Amelle Berrabah trat an ihre Stelle. In dieser Formation landete die Band mit „About You Now“ einen Nummer-1-Hit in Großbritannien sowie internationale Erfolge wie „Get Sexy“ und „Denial“. Doch 2009 verließ schließlich auch Keisha die Gruppe, woraufhin Jade Ewen dazukam, mit ihr weitere Top-10-Erfolge, etwa „About a Girl“ und „Wear My Kiss“. Trotzdem trennte sich die Band, es folgten Streitigkeiten über Namensrechte und eine mehrjährige Pause. Seit 2012 sind die drei Originalmitglieder wieder vereint – und das auch offiziell wieder unter dem Namen Sugababes. Ihr 2022 veröffentlichtes Album „The Lost Tapes“ erzielte Charterfolge in mehreren Ländern, 2025 gehen die Sugababes auf Welttournee und knüpfen damit an ihre ikonische Karriere an. sugababes.komi.io