Justin Biebers neues Album „Justice“

Foto: Universal Music Justin Bieber Justin will seine Fans emotional unterstützen

Seine erste Single erschien vor 12 Jahren, „One Time“, bald darauf folgte mit „Baby“ der weltweite Durchbruch. Jetzt, 2021, hat der Sänger aus Kanada 76 Millionen Follower auf Facebook und viele, viele Hits gelandet, bekam Ecken und Kanten. Diese Woche kommt sein neues Album auf den Markt: „Justice“.

Foto: Universal Music Justin Bieber „Justice“ erscheint am Freitag

„Mein Ziel bei diesem Album ist es, Musik zu machen, die Trost spendet. Ich möchte Songs machen, mit denen sich die Leute identifizieren können und mit denen sie sich weniger allein fühlen.“

Und das gelingt! Unser Anspieltipp auf „Justice“ ist die aktuelle Single „Hold On“, das Video gibt es unten. Der am 1. März 1994 geborene kanadische Pop- und R'n'B-Sänger hat sich (nicht nur optisch) zum coolen Kerl entwickelt, der trotzdem keine Angst vor Kitsch und Pop hat. Wenn er auch musikalisch ganz klar „nur cool“ ist. Wobei: Mit Mariah Carey sang er schon eine Version ihres Weihnachtsklassikers „All I Want for Christmas Is You“ ein ...

