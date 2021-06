Lust auf neue Musik?

×

Bleachers „Take the Sadness Out of Saturday Night“

Während mit dem Beginn der Pandemie im vergangenen Frühjahr große Teile der Welt still zu stehen begannen, steigertet sich Frontmann und Kopf der Band Jack Antonoff in seine Arbeit und produzierte für unzählige A-Liste-Stars (u. a. Taylor Swift, Lana Del Rey & FKA Twings), gewann den Grammy für das Album des Jahres und schrieb zudem ein neues Bleachers-Album. Unser Anspieltipp ist „Stop Making This Hurt“.