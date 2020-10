Süße Melancholie

× Erweitern Foto: BMG Katie Melua

Katie Melua

Wie nur wenige Künstlerinnen versteht es Katie Melua unverkennbar zu klingen, ohne sich zu wiederholen oder sich in aktuellen Trends zu verlieren. Jetzt ist die Georgierin zurück mit „Album No.8“.

Produziert wurde das neue Werk – das auch auf Vinyl erscheint – von Leo Abrahams, der auch schon Pulp „mitgestaltete“. Unsere Anspieltipps sind die poppigen Kompositionen „Remind Me to Forget“, „Heading Home“ sowie „A Love Like That“.

Über Katie Melua

Seit 2003 schmeichelt sich die am 16. September 1984 geborene Sängerin Katie Melua erfolgreich durchs Musikbusiness und versüßt den Fans das Leben. „Nine Million Bicycles“, „The Closest Thing to Crazy“, „Fields of Gold“ oder auch „Piece by Piece“ und „What a Wonderful World“ – zeitlose Popmusik einer Ausnahmekünstlerin.

www.facebook.com/katiemeluamusic