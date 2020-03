Katy Perrys runde Überraschung

× Erweitern Foto: Capitol Records Katy Perry

Katy Perry

Mehr als nur ein paar Frühlingsgefühle hat gerade die Sängerin Katy Perry. Die Musikerin präsentiert im Video zur neuen Single „Never Worn White“ und auf Social Media stolz ihren Babybauch. Wir freuen uns mit!

Dank Hits wie „I Kissed a Girl“, „Fireworks“, „Never Really Over“, „Dark Horse“, „Roar“ sowie „Chained to the Rhythm“ und „Hot n Cold“ ist die mitunter recht freche (sie outete einst Bill von Tokio Hotel) Pop-Rockerin aus den USA ein Weltstar.

Katheryn Elizabeth Hudson, die Tochter eines Pfarrers, geboren am 25. Oktober 1984, mischt munter überall mit und ist auch in der Szene sehr beliebt. Und das nicht nur, weil sie immer wieder LGBTIQ*-Thematiken in ihren Videos und Liedern miteinbaut.

Fun Fact: Katy Perry modelte einst für das schwedische Modehaus H&M.

www.facebook.com/katyperry