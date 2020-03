Ja, ist denn schon Folsom?

× Erweitern Foto: Rafal Gaweda Tom Hugo

Foto: M. Rädel Berghain

Klingt stark nach dem Eurovision Song Contest, schaut aus wie ein Kunst-Fetisch-Film oder ein Werk aus dem Hause DJ Hell oder Pornceptual. Es ist aber der Clip zum neuen Lied „Black Leather“ von KEiiNO (der Band mit Tom Hugo).

Mit Tom singen und performen bei KEiiNO noch Sami Joik, Alexandra Rotan** und bei diesem Lied zudem Charlotte Qamaniq.

KEiiNO hatten 2019 eine in Skandinavien erfolgreiche Single („Spirit In The Sky“) und erreichten beim ESC letztes Jahr einen guten 6. Platz. Das neue Video – gedreht von dem Hamburger Künstler Philip Jestädt – sei eine Huldigung an Berlin, der Wahlheimat von Tom, inspiriert vom Berghain ... Schaut selbst:

**Sie sang auch schon für Alan Walker

www.keiino.com