Kelvin covert Dolly

× Erweitern Foto: Facebook / kelvinjones Kelvin Jones

Foto: S. Huckeba Dolly Parton Von Dolly Parton stammt übrigens auch das originale „I Will Always Love You“

Wenn man sich an einen Klassiker wie „Jolene“ von Country-Legende Dolly Parton vergreift, dann muss das mit einem WUMMS passieren. Kelvin Jones hat es gewagt und geschafft.

„Als ich in Simbabwe aufwuchs, haben wir selten Lieder gehört, die nicht von dort kamen. Wenn, dann liefen nur die ganz großen Hits - und 'Jolene' war einer davon“, verrät der Wahl-Berliner, der auch schon mit YOUNOTUS erfolgreich war. „Ein Cover muss für mich immer etwas Besonderes haben“, so der Sänger. Also wechselte er die Perspektive. Mutig. Aber das Ergebnis überzeugt nicht nur uns, sondern auch Dolly Parton, die ihr OK gab. Die Sängerin selbst schreibt übrigens gerade an einem Buch über Nashville, „Run, Rose, Run“ soll Anfang 2022 erscheinen.

Über Kelvin Jones: Der Musiker wuchs in Simbabwe auf und zog anschließend nach London. Mittlerweile wohnt er in Berlin. Der Durchbruch gelang Kelvin Jones mit einem selbstgedrehten Video zu „Call You Home“, das von einem Freund hochgeladen wurde und viral ging, zusammen mit ALLE FARBEN und auch Lost Frequencies landete der am 10.2.1995 geborene weitere Hits. Früher wollte der Sänger übrigens Fußballer werden. www.kelvinjonesofficial.com