Kenshi Yonezu: „LOST CORNER“

Der 1991 geborene Sänger, Songwriter und Produzent Kenshi Yonezu sorgte ab 2009 unter dem Pseudonym „Hachi“ in der japanischen Vocaloid-Szene für Furore.

Seit 2012 veröffentlicht er unter seinem eigenen Namen Musik und legte danach einen kometenhaften Aufstieg hin. Sein vielseitiger J-Pop-Stil macht Kenshi Yonezu zum erfolgreichsten japanischen Popstar der Gegenwart!

Das neue Studioalbum Lost Corner, das am 21. August digital und am 23. August auf CD bei Milan Records/Sony Music erscheint, ist eine sprichwörtliche Hit-Sammlung und enthält zwanzig Titel aus den letzten vier Jahren im kreativen Schaffen von Kenshi Yonezu. Mit dabei sind acht brandneue, bisher unveröffentlichte Songs, darunter ein Gesangsduett mit der japanischen Sängerin und Schauspielerin AiNA THE END. Nun gibt es neue Musik. www.instagram.com/hachi_08

