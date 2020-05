Kesha, Elton John und Nena vereint

× Erweitern Peaches

Und auch noch Marc Almond! Alle aufgezählten Künstler, und noch einige mehr, machten mit bei dem Album „AngelHeaded Hipster: The Songs Of Marc Bolan and T.Rex“, das die Kunst von Marc Bolan (kleines Bild rechts unten) würdigt.

Foto: Gloria Stavers Marc Bolan/T.Rex

Heute erscheint mit „Scenescof“ von Devendra Banhart eine weitere Veröffentlichung aus dem Werk. Unsere Anspieltipps sind zudem „Children of the Revolution“ von Kesha, „Cosmic Dancer“ von Nick Cave sowie „Bang a Gong (Get It On)“ von U2 feat. Elton John (kann man aus dem Film „Billy Elliot – I Will Dance ist“ mit Jamie Bell kennen).

Devendra Banhart über sein Cover: „Ich habe Marc Bolan immer geliebt, seit seiner Zeit von John's Children bis hin zu Dandy In The Underworld. Ich erinnere mich an das Gefühl der Freiheit, das ich bei "Scenescof" immer gespürt habe: 'I don’t need anyone to dictate all my fun, smile your smile and then run'. Diese Zeilen gaben mir den Mut, ein bisschen Fantasie in das Leben meiner späten Teenager-Jahre zu bringen. Doch jetzt ist das Lied untrennbar mit Trauer verbunden, denn es war das letzte Mal, dass ich mit meinem lieben Freund Hal Willner zusammen in einem Studio war. Ich habe noch nicht einmal damit angefangen, den Schmerz dieses Verlustes zu verarbeiten. Wir schickten uns noch SMS über Jerry Lewis und Links zu lustigen Videos und komischen Songs und zwei Wochen später war er tot. Hal hatte immer eine sehr coole und ruhige Attitüde. Er hatte in seinem Leben schon einige Scheiße erlebt, ist daran gewachsen und hat sich trotz allem immer noch um das Leben, die Welt und die Kunst gekümmert.“

Das Album „AngelHeaded Hipster: The Songs Of Marc Bolan and T.Rex“ wird im September erscheinen.