Maximale Energie! Fritz Kalkbrenner ist zurück

Fritz Kalkbrenner „Um ehrlich zu sein, habe ich viel Zeit darauf verwendet, diesen neuen Sound zu verfeinern und dabei Inspiration aus den unterschiedlichsten Einflüssen zu ziehen ..."

„Der Track spiegelt meine künstlerische Entwicklung wider ..."

Seine große Stärke liegt im souligen Gesang, der seinen House-Tracks eine besondere Tiefe verleiht. Es handelt sich nicht nur um instrumentale Partymusik – es sind Songs, die auch in stillen Momenten berühren und zum Innehalten einladen. Jetzt hat Fritz Kalkbrenner neue Musik am Start.

Am 4. April wird „Kick It With You“ erscheinen. Wir durften vor der Veröffentlichung reinhören. Und sind begeistert! Es ist ein treibender Track, der sofort ins Ohr geht und auf die Dancefloors lockt. „Kick It With You“ wird als „organisch, fließend und durchzogen von einer unaufhaltsamen Energie“ beschrieben – und ist auch (für uns) extrem hypnotisch!

Foto: L. Wassmann

„Um ehrlich zu sein, habe ich viel Zeit darauf verwendet, diesen neuen Sound zu verfeinern und dabei Inspiration aus den unterschiedlichsten Einflüssen zu ziehen. Mit Kick It With You wollte ich etwas schaffen, das zugleich frisch und zeitlos klingt – tief verwurzelt in Groove und House Music, aber dennoch offen für neue Richtungen. Der Track spiegelt meine künstlerische Entwicklung wider und meine Leidenschaft dafür, die Grenzen des Dancefloors immer weiter auszudehnen“

Mit fetten Percussions, einer tief vibrierenden Bassline und schwebenden, warmen Akkorden zieht der Track dich mühelos rein. Er mixt hypnotischen Drive mit einem rohen, souligen Vibe – und das richtig smooth. Die Vocals verschmelzen mit dem Beat, lösen eine subtile Euphorie aus und lassen dich auch nach dem letzten Ton nicht mehr ganz los. fritzkalkbrenner.com

