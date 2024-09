Kiesza auf Platz 1: „I Go Dance“

× Erweitern Foto: R. Cox

Die kanadische Musikerin Kiesza konnte es erst selbst kaum glauben: 10 Jahre nach ihrem Megahit „Hideaway“ und einer langen Genesungszeit nach einem Unfall 2017, führt sie wieder die US-Dance-Charts an.

„I Go Dance“ ist ein Stück purer Lebensfreude, das sofort auf den Dancefloor lockt – und etwas an die Klassiker von Kristine W erinnert, ohne diese zu kopieren. Über die Sängerin: Die am 16. Januar 1989 geborene Sängerin ist eine echte Vollblutmusikerin. Ihre Liebe zu „disco-infused pop“ (wir zitieren) hört man auf ihren klubbigen Hits wie „Hideaway“, „Don't Want You Back“ oder auch „Giant in My Heart“ klar raus. Die laufen bis heute auf (fast) jeder queeren Party! Doch da hört die Geschichte nicht auf: Kiesza arbeitete schon erfolgreich mit Rihanna, Duran Duran, Jennifer Lopez und Diplo zusammen. Ihr klasse Dance-House-Hit „I Go Dance“ ist unser Video des Tages! www.instagram.com/kiesza