Kims Gassenhauer live

× Erweitern Kim Wilde

Foto: rbk-fusion.de Kim Wilde

Diese Wilde kennt die ganze Welt! Die 1960 in London geborene Musikerin ist dank Hits wie „You Came“, „Kids in America“, „Love Is Holy“ oder auch „Cambodia“, „Loved“ und „You Keep Me Hangin’ On“ seit den 1980ern weltweit ein Begriff.

„Every night I hope and pray / Nothing takes your love away / I lie awake just to watch you breathe / Love is holy when you lay with me“ – Popmusik de luxe mit einem Schuss Rock und auch mal High Energy.

Jetzt ist Kim Wilde ab dem 16. Oktober auf Tournee und plant unter anderem in Köln, Berlin, Hamburg, Rostock, Offenbach, Stuttgart und Mannheim Konzerte zu geben. Genug Material für einen kunterbunten Pop-Abend im Herbst wird die Sängerin haben, immerhin ist es eine „The Greatest Hits“-Tour, #mensch kann sich also auf all die lieb gewonnenen Gassenhauer freuen. www.reservix.de www.eventim.de, www.adticket.de, www.kimwilde.com

×