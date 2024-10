Kino-Event und Konzert: Shawn Mendes

× Erweitern Foto: Universal Music Shawn Mendes

Expand Fotos: @ShawnMendesOfficial Sein Clip zu „Nobody Knows“ ist unser Video des Tages

Der kanadische Hingucker Shawn Mendes steht mit einigen neuen Projekten in den Startlöchern. Zum Beispiel kommt sein „For Friends & Family Only, A Live Concert Film“ in die Kinos und sein neues Album „Shawn“ wird auch endlich veröffentlicht.

Und das präsentiert der Singer-Songwriter am 13. November mit einem Konzert! Natürlich in Berlin, im Tempodrom (ab 20 Uhr). So wird der November doch gleich zum Wonnemonat ... Zumindest für seine Fans, denn die mussten lange auf ein neues Album warten. Bekannt ist der sexy Musiker vor allem für Erfolge wie „Stitches“, „Treat You Better“, „In My Blood“, „When You’re Gone“ und natürlich „Señorita“ mit Camila Cabello, seinem (bisher) einzigen Nummer-eins-Hit hier bei uns. Mehr zum Film-Event am Tag vor der „Shawn“-Album-Veröffentlichung erfahrt ihr hier: friendsandfamilyfilm.com