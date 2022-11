Kölner trans Popstern und Hamburger Klubmusik

× Erweitern Foto: Jason Al Taan Kim Petras

Vor wenigen Tagen erschien „If Jesus Was a Rockstar“ von Kim Petras und auch der klubbige Jahresrückblick des wohl bekanntesten Hamburger Musiklabels, KONTOR Records. Insgesamt 70 Lieder, die du dir zu Gemüte führen solltest, wenn dich der Herbst-Winter-Blues packen will.

Zusammen mit Sam Smith landete Kim Petras, die erste Kölnerin, die jemals die US-Charts angeführt hat, mit „Unholy“ einen Welthit (wir berichteten), überall waren Spitzenplätze drin. Mit „If Jesus Was a Rockstar“ legt die trans Sängerin nun nicht weniger poppig und provokant los. Und der Name verrät es, thematisch setzt sich Kim Petras mit Jesus Christus auseinander, passt ja zum nahenden Fest seiner Geburt, Weihnachten.

Das war Lied eins, das wir dir für einen wunderbaren Herbst und Winter ans Herz legen, jetzt folgen die 69 anderen ... Und die sind alle hier versammelt, auf „KONTOR – Top of the Clubs – The Biggest Hits of the Year MMXXII“. Eine 3CD-Box voller Hits unterschiedlichster Genres aktueller Klubmusik. Mal Techno, dann wieder Vocal House, Elektro und Pop-Trance – aber trotz der Vielfalt äußerst stimmig präsentiert und ausgewählt. Unsere Anspieltipps sind „Rain in Ibiza“ von Felix Jaehn & The Stickmen Project feat. Calum Scott, „Where Did You Go?“ von Jax Jones & MNEK, Jerome & Lanné mit „The Climb“, „Cold Heart (PNAU Remix)“ von Elton John und Dua Lipa sowie „Alright“ von Alle Farben feat. Kiddo. Wer noch nicht weiß, was er an Silvester musiktechnisch abfeuern will und wird, dem sei diese Werkschau empfohlen. Stampfende Bässe, die das (katastrophale) Kriegsjahr tanzend vergessen lassen. kontorrecords.de

