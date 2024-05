Königlicher Orden für ABBA

× Erweitern Fotos: Universal Music ABBA König Carl XVI. Gustaf von Schweden und Königin Silvia von Schweden werden ABBA am 31. Mai ehren

Wir gratulieren Benny, Frida, Björn und Agnetha! „Für ihren besonderen Einsatz für die schwedische und internationale Musikwelt“ bekommen die vier Musiker*innen heute den königlichen „Wasaorden“ in Stockholm verliehen.

ABBA beeinflussten mit Pop- und Disco-Klassikern wie „Dancing Queen“ und „Lay All Your Love on Me“ zwischen 1972 und 1982 nachhaltig die weltweite Musikwelt. Endlos erscheint die Liste der Erfolge: „Take a Chance on Me“, „Waterloo“, „Knowing Me, Knowing You“ oder auch „Super Trouper“, „The Day Before You Came“, „S.O.S.“, „Voulez-Vous“, „Summer Night City“ und „The Winner Takes It All“ sind nur einige der Hits.

Ab 1982 / 1983 gingen Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson, Björn Ulvaeus und Agnetha Fältskog allerdings getrennte Wege. Doch 2021 meldete sich das Quartett mit dem Album „Voyage“ und Welthits wie „Don't Shut Me Down“ (Platz 1 in unter anderem Schweden) und „I Still Have Faith in You“ (Top 3 in u. a. Deutschland) für ein weltweit gefeiertes Comeback zurück: „Voyage“ erreichte Platz 1 fast überall auf der Welt! Es folgten Konzerte mit ABBA-Avataren samt Live-Band in London. Und 2024 bekommen ABBA auch in ihrer Heimat endlich die verdiente Anerkennung für ihr Wirken, die vier Künstler*innen sind nun „Kommandeure der ersten Klasse“. abbasite.com, www.kungahuset.se

