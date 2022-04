Kosmisch: RSS Disco aus Hamburg

× Erweitern Foto: M. Rädel Elbphilharmonie Hafen Hamburg Hamburg: Wasser, Dirnen, Möwen, Drags und Schiffe. Aber auch Disco, Space Disco!

Foto: Mireia Records RSS Disco

Ausgerechnet aus Hamburg kommt ein Sound, den man in den 1970ern dank Giorgio Moroder und der Munich Machine eher München zuschrieb, der seit den 1980ern weltweit für volle Tanzflächen sorgt: Cosmic Disco.

Vor wenigen Tagen feierte „Tan Lines and Fizzy Wine“ von RSS Disco seine Premiere, Klangwelten wie aus einer anderen Zeit – und mit einem passenden Retro-Video.

RSS Disco

Das Lied gibt es bisher in zwei Versionen, während die originale Single-Version mit ihren Italo-Pop-Soundeffekten und Harmonien in Captain Futures Raumschiff einlädt, positioniert sich der „Magic Jams Remix“ eher nahe dem Projekt Munich Machine oder auch der Band Space („Magic Fly“) und nimmt mit auf einen „I Feel Love“- und „Menergy“-geküssten Tanz mit ab und an auftauchenden Streichern und einer melancholischen Melodie, die durchaus träumen lässt.

Das hier vorgestellte Lied – das Video gibt es unten – von RSS DISCO ist ein erster Vorbote des kommenden Albums „Mooncake“ des Trios. Darauf kann man sich freuen. soundcloud.com/rss