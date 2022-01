Kraft in dunklen Stunden

× Erweitern Foto: Patrick Walter BOAH ROBIN!

Es ist kalt, es ist dunkel, die Pandemie sperrt einen weg oder macht es kaum möglich, sich ausgelassen zu begegnen. Das kann aufs Gemüt schlagen. Der Musiker BOAH ROBIN! kann mit seiner Kunst dazu beitragen, dass es einem wieder etwas besser geht.

In seinem Lied „Ugly“ nimmt er sich zusammen mit dem Leipziger Musiker/Produzenten Mario Hartwig, aka AQUARIO den düsteren Emotionen an, die fast jeden einmal übermannen.

Thematisch geht es um Trennungsschmerz, toxische Verhaltensweisen und Selbstzweifel, packend und soulig gesungen, verschwenderisch mit Streichern unterlegt. Und darum, wie man es aus diesem Sumpf herausschafft.

Ein Lied, das Mut machen will, denn, so BOAH ROBIN!: „Liebe, wen du willst und verlerne auch in der dunkelsten Stunde dein wunderschönes Lachen nicht. Wir brauchen dich!“ www.instagram.com/boahrobin