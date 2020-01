Kristine W „Love and Lies“

× Erweitern Foto: www.facebook.com/kristinew Kristine W

1994 erschien mit „Feel What You Want“ einer ihrer Klassiker, bis heute führte sie sage und schreibe 17 Mal die US-Dancecharts an – und landete mit Hits wie „Stronger“, „Fly Again“, „Stars“ und „Love Is the Look“ auch in den internationalen Charts. Im Februar erscheint ein neues Album der 1962 geborenen House-Diva.

„Love and Lies“ ist das erste Album seit „Straight Up with a Twist“ 2010 und den drei Compilations „New & Number Ones (1 –3)“ 2012 und 2013 (Remixe und Neuauflagen ihrer Erfolge). Warum es so lange gedauert hat?

Foto: www.kristinew.com Kristine W

„Sobald man ein Album veröffentlicht, kann man es nicht mehr zurücknehmen, daher musste ich mir ganz sicher sein, dass alles perfekt ist. Diese Lieder sind ja UNSERE Geschichten, UNSERE Emotionen und UNSERE Themen, die UNSERE Reisen durch Leben und Liebe begleiten“, verrät sie. „Danke für Eure Geduld!“

Das Warten hat sich gelohnt, herausgekommen ist ein starkes Album, das nicht nur die Fans der Sängerin – sie spielt übrigens auch Saxofon – begeistern wird. Unsere Anspieltipps sind „Just a Lie“ und „Stars“. www.facebook.com/kristinew