KRUDER & DORFMEISTER – Ein Vierteljahrhundert Erfolg

Hier werden die zwei Musiker noch dieses Jahr mit Band auftreten und nur die Sessions spielen: 25.10. und 26.10., Hamburg, Elbphilharmonie

Zwei Österreicher, die mit ihrer Musik selbst Madonna beeindruckten. Ende der 1990er durften die beiden Wiener Peter Kruder und Richard Dorfmeister ihr „Nothing Really Matters“ remixen. Da hört die Geschichte aber noch nicht auf.

Wir gratulieren zu 25 Jahren! Und wir freuen uns auf und über die 3CD-Box, die 6LPD-Kiste namens „The K&D Sessions (25th Anniversary)“ voller Kultur, voller Kunst, Ideen, Klangkonstruktionen und „einer Vielzahl ungesehener Fotos und humorvoller Geschichten“, wie vorab schon verraten wird.

Über die Arbeit an den inzwischen legendären Remixen sagt Peter Kruder: „Bei allen Remixen war es für uns von größter Bedeutung, nur die Vocals zu verwenden. Wir haben nichts von den Originalstücken verwendet, außer dem Gesang. Wir haben einen ganz neuen Song um diese Vocals herum geschrieben. Deshalb haben wir auch das Gefühl, dass diese Platte eher unsere Platte ist als ein Remix-Album." Unsere Anspieltipps auf „The K&D Sessions (25th Anniversary)“ sind „Bug Powder Dust (K&D Session TM)“ von Bomb The Bass, „Going Under (Evil Love & Insanity Dub)“ von Rockers Hi-Fi sowie „L.O.V.E. (K&D Session TM)“ von UFO und natürlich „Nothing Really Matters (Kruder & Dorfmeister Remix)“ von der obern schon erwähnten Queen of Pop.

