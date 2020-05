Kygo, Alan Walker und OneRepublic

× Erweitern Kygo

Foto: J. Lovund Kygo

Gemeinsam gegen die Folgen der Corona-Pandemie, mit Musik und als Stream. Am Freitag erscheint das neue Album von Norwegens Eurodancer Kygo, und der lässt es sich nicht nehmen, zusammen mit anderen Künstlern Gutes zu tun.

Und seine Musik zu promoten. Zusammen mit Sternen wie Alan Walker, Zac Brown, Chelsea Cutler, Haux, Oh Wonder und Rhys Lewis legt er am 29. Mai ab 22 Uhr mit einem Festival los, um sein neues Werk „Golden Hour“ zu feiern.

Kygo

Alle beteiligten Künstler unterstützen unter anderem Baby2Baby, Crew Nation und die Weltgesundheitsorganisation WHO beim Kampf gegen Corona/Covid19.

„Schon im Vorfeld kann man online spenden oder via Text mit Golden an die 707070 etwas dazu beitragen“, wird via E-Mail verraten, „auch während der Live-Übertragung kann direkt im Stream über den blauen Donate-Button eine Spende getätigt werden. Die vollständigen Gelder werden an die oben genannten Organisationen überwiesen, zudem werden YouTube & Google für jeden Dollar weitere zwei Dollar zusätzlich spenden.“

