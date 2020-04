Homeoffice statt Strandvideo

× Erweitern Foto: J. Lovund Kygo

Kygo x Whitney Dank Kygos Produktion landete Whitney 2019 einen posthumen Welthit, aufgenommen wurde „Higher Love“ ursprünglich 1990

Eigentlich sollte der neue Deep House geküsste Eurodance-Pop-Track des norwegischen Musikers Kygo ja ein sonniges Strandvideo bekommen. Durch die Corona-Pandemie war das nicht machbar. Das Ergebnis ist allerdings ungleich interessanter.

Das Musikvideo „Freedom“ von Kygo & Zak Abel bietet statt Strand, Sonne und Meer nämlich Klopapier, Nudeln und Obst.

Kygo gechillt, Foto: www.instagram.com/kygomusic

Wir erleben den Musiker, wie er das Beste aus seiner Corona-Homeoffice-Zeit macht. Da kommen neben kreativen Stunden am Klavier dann auch schon mal Chips, TV und Faulenzerei ins musikalische Spiel ... So gehen Clips 2020!

Das Lied selbst hat in Sachen Text und Melodie wie immer diese verträumte, sehnsuchtsvolle und auch etwas melancholische Note, die der Norweger meist bei seinen Kompositionen einfließen lässt – und einen trotzdem aufmunternden Beat; gesungen hat der marokkanisch-englische Sänger und Songwriter Zak Abel.

Kygo, Foto: www.facebook.com/kygoofficial

Über Kygo

Kygo zählt zu den erfolgreichsten und bekanntesten Produzenten, Remixern, Songwritern und DJs unserer Zeit – ein Status, den sich der am 11. September 1991 geborene Norweger in Rekordzeit erarbeitete. Seine Pop-Chill-out-Lieder kommen auf Milliarden Audio/Video-Streams weltweit und seine Videos verzeichnen mehr als Milliarden YouTube-Views. Kennen wirst du sicherlich Charthits wie „Remind Me to Forget“, „It Ain’t Me“, „Higher Love“ mit Whitney Houston, „Stole the Show“ und „Firestone“.

