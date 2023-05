Kylie Minogue: NEUES ALBUM!

×

Kylie

Kylie Minogues neues Studioalbum „TENSION“ soll im September 2023 erscheinen. Der erste Teaser ist vielversprechend. Hier könnt ihr ihn hören.

Klingt sehr elektronisch, klingt sehr avantgardistisch. Die neue Single „Padam Padam“ soll schon ganz bald erscheinen. Ein wunderbares Geschenk so kurz vor ihrem Geburtstag an die Fans, oder?

Über die Arbeit am neuen Album soll Kylie Minogue den Kolleg*innen von MusicWeek verraten haben: „Ich habe es genossen, wieder mit meinen Kollegen im Studio zu sein, konnte aber auch von der Remote-Aufnahme profitieren, an die wir uns alle gewöhnt haben – mein mobiles Studio verließ mich anderthalb Jahre lang nie! Das Album ist eine Mischung aus Songs, die ich geschrieben habe, und Songs, die mich wirklich angesprochen haben. Dieses Album zu machen hat mir geholfen, herausfordernde Zeiten zu meistern und das Jetzt zu feiern. Ich hoffe, dass es die Zuhörer*innen auf ihren eigenen Reisen begleitet und Teil ihrer Geschichte wird.“

Kylie Minogues letztes Album „DISCO“ erschien 2020 (wir berichteten) und erreichte unter anderem in UK und Australien Platz 1 der Charts, die Erwartungen sind also hoch. Aber bisher hat die Künstlerin nie enttäuscht, oder? Schon seit den 1980ern ist die australische Sängerin eine DER Szene-Fürsprecherinnen und Charts-Ikonen. „Slow“, „Can’t Get You Out of My Head“, „Better the Devil You Know“, „Magic“, „Where the Wild Roses Grow“ **, „Dancing“, „All the Lovers“, „The Loco-Motion“ und natürlich „I Should Be So Lucky“ – alles Hits der Sängerin aus (ursprünglich) Melbourne, die am 28. Mai ihren 55. Geburtstag feiern wird. Wir wünschen schon jetzt alles Liebe – und sind gespannt (ganz passend zum vermutlichen Albumnamen TENSION = Spannung), wie und wann es mehr Neues zu hören geben wird.

Gut zu wissen: Fast jedes Jahr entwickelt sich Kylie Minogues Version von „Santa Baby“ (1953 erstmals ein Hit für die legendäre Sängerin Eartha Kitt) zum weihnachtlichen Charterfolg.

** zusammen mit Nick Cave and the Bad Seeds