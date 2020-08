KYLIE: Das neue Video

Endlich feiert das „richtige“ Video zum Kylie-Minogue-Comeback-Hit „Say Something“ seine Premiere. Heute ab 11 Uhr wird es passieren.

Das wird auch höchste Zeit, immerhin ist das Lied schon im vorderen Drittel diverser Charts platziert. Kylie Minogues sinnliche Pop-Disco-Hymne strotzt textlich nur so vor Liebe, auch das Video setzt bewusst auf Kitsch.

Wie sonst soll man Liedzeilen wie „Oh, we all got wanderlust in the darkest place / So we're going with our heart, yeah, it's all the rage (...) / 'Cause love is love, it never ends / Can we all be as one again?'“ auch sonst umsetzen?