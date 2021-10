Kylie + Gloria Gaynor + Years & Years

× Erweitern Kylie und Gloria Gaynor und Years & Years

Gloria Gaynor „How High the Moon“ von 1975 ist einer ihren vielen Nummer-eins-Hits in den US-Dancecharts, 1983 landete Gloria mit „I Am What I Am“ einen queeren Welthit

Die australische Sängerin veröffentlicht ihr Nummer-eins-Album von 2020 in einer neuen Version Mit dabei ist auch eine der Künstlerinnen, die Disco ab 1974 groß gemacht haben: Gloria Gaynor. Und Purple Disco Machine aus Deutschland.

Am 12. November soll sie erscheinen, die „Guest List Edition“ von „Disco“. Als CDs plus DVD und Blu-Ray, auf Vinyl und als Stream. Die oben erwähnten Stars sind nicht die einzigen Perlen auf dem Hit-Album, mit dabei ist auch Dua Lipa beim Duett „Real Groove (Studio 2054 Remix)“.

Unsere Anspieltipps sind „Can't Stop Writing Songs About You“ zusammen mit Gloria, „Magic (Purple Disco Machine Extended Mix)“ und „A Second to Midnight“ mit Years & Years (es ist übrigens nicht die erste Zusammenarbeit mit der queeren Truppe, dieses Jahr erschein auch „Starstruck“, das hoch in Japan und gut in UK chartete).

Über Gloria Gaynor: Seit 1974 landet die Stimmstarke in schönster Regelmäßigkeit immer wieder hoch in den Hitlisten, 2020 gab es erneut einen Grammy für ein Album, für ihr Gospel-Werk „Testimony“. Vor allem in den Klubcharts kann die der queeren Szene extrem zugetane Christen-Diva abräumen. Zu ihren größten Erfolgen zählen „I Will Survive“, „Reach Out, I'll Be There“, „(If You Want It) Do It Yourself“, „Never Can Say Goodbye“, „Just Keep Thinking About You“, „Oh What a Life“ (mit Alex Party) und natürlich „I Am What I Am“.