Hymne voller positiver Energie

Kylies Musik steht für Lebensfreude, das kommt an: Ihr letztes Album „Disco" erreichte Platz eins der Charts

Feinster Pop, ein Weltstar und eine queere Band, die international abräumt, die Zutaten bei „Starstruck“ passen. Denn die Years-&-Years-Single erschien gerade neu als Duett mit Kylie Minogue!

So notwendig, wie der Regen auch war, es ist schön, dass jetzt nach und nach mehr Sonne und etwas Sommer kommen sollen. Zudem scheint es so, als ob wir bald wieder alle zusammen (mit Vorsicht und unter Einhaltung aller immer noch notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie) genießen, leben und glücklich sein können.

Die passende Musik dazu wäre schon da: „Starstruck“ von Years & Years & Kylie Minogue. Gäbe es jetzt schon wieder Partys, diese Nummer würden auf den Pop-Floors laufen! „I can't help it, I get starstruck around you“, singen sie, um mit „If I could bottle you up, I would sip ya like cosmic juice / So gimme that good love, good, good love all night“ klarzumachen, was sie wollen: berühren, kosten, Spaß!

„Egal wer du bist und was du tust, es ist automatisch politisch. Besonders als ein offen schwuler Künstler, der einfach nur aus seinem speziellen schwulen, queeren Blickwinkel schreibt – auch wenn ich das nicht direkt thematisiere. Wenn ich Musik mache, kann ich nicht anders, als das Persönliche zu übersetzen“, verriet uns Sänger und Schauspieler Olly Alexander (geboren am 15. Juli 1990) einmal im Interview. Mit seiner Band Years & Years ist er seit der Gründung 2010 in London weltweit erfolgreich damit.