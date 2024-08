Lady Blackbird – Auf Tour mit Moby

× Erweitern Foto: C. Schwan Lady Blackbird

Für Moby sang sie unter anderem „Dark Days"

Die grandiose Sängerin Lady Blackbird gibt sich zusammen mit Moby und auch solo die Ehre. Unter anderem Köln, Berlin, Hamburg sowie München werden besucht. Und am 13. September soll ihr Album „Slang Spirituals“ erscheinen.

Daraus erschien heute die neue Single „Let Not (Your Heart Be Troubled)“. Darüber verrät die queere Sängerin: „Es ist ein Track, der die gesamte 'Slang Spirituals'-Reise sowohl textlich als auch musikalisch verkörpert. Von den bescheidenen Soul-Anfängen bis hin zum psychedelischen Sternenflug ins Jenseits, es ist die Geschichte, Freiheit in sich selbst zu finden und darüber mit dem Acid-Chor der Liebe zu singen!“

Moby support: 22.9. Berlin – Velodrom, 23.9. Düsseldorf – Mitsubishi Hall, Soloshows: 21.11 Köln – Stadthalle Mühlheim, 22.11. Hamburg – Mojo Club, 24.11. München – Muffathalle, 25.11. Berlin – Haus des Rundfunks/ Großer Sendesaal, www.instagram.com/iamladyblackbird

