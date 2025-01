„Lay All Your Love on Me“ – ABBA als Herz

× Erweitern Foto: Universal Music ABBA Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad und Benny Andersson beeinflussten mit Klassikern wie „Dancing Queen“ und „One of Us“zwischen 1972 und 1982 nachhaltig die weltweite Musikwelt. 2021 meldeten sich die vier Skandinavier*innen mit dem Album „Voyage“ und Welthits wie „Don't Shut Me Down“ (Platz 1 in unter anderem Schweden) und „I Still Have Faith in You“ (Top 3 in u. a. Deutschland) für ein weltweit gefeiertes Comeback zurück.

Expand Foto: abbasite.com ABBA

💞 „Lay All Your Love on Me“ vom 1980er-ABBA-Album „Super Trouper“, war 1981 ein Top-10-Erfolg in UK und erreichte Platz eins der US-Dance-Charts. Das Lied gibt es neu und als rotes Vinyl-Herz.

Die Neuveröffentlichung des Disco-Hits hat zudem noch eine neue B-Seite bekommen, das nicht weniger schmachtende „I've Been Waiting for You“ von 1975. Damals wurde die Ballade nur in Australien und Neuseeland als Single veröffentlicht und wurde dort ein – später vor allem durch den Musicalfilm „Mamma Mia! Here We Go Again“ zum Klassiker gewordener – Top-10-Erfolg.

Zweimal ABBA auf ungewöhnlicher Scheibe: Für Fans der Künstler*innen aus Skandinavien und Popmusikliebhaber*innen kann es doch kaum etwas Schöneres geben – wenn sie auf Vinyl stehen und den Valentinstag zelebrieren. Tauglich für alle Plattenspieler? Scheinbar. Der Clip zu „Lay All Your Love on Me“ ist unser Video des Tages! abbasite.com