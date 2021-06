Le Wainwright und La Zellweger

× Erweitern Rufus Wainwright und Renée Zellweger 2021

Rufus Does Judy at Capitol Studios

Zwei Sterne, die immens erfolgreich sind, würdigen eine tragische Legende. Morgen bei „Rufus Does Judy at Capitol Studios“.

Das aus Los Angeles live übertragene Konzert von Rufus und seiner Band hat nur einen Gast: Renée Zellweger. Aber sicherlich viele Hunderttausend Zuschauer an den Computern! Geboten wird allen Fans und Musikliebhabern die Live-Umsetzung seines „Rufus Does Judy at Carnegie Hall“-Albums aus dem Jahr 2007.

Foto: Pathé‎ / ‎BBC Films Judy Zellweger Für ihre Darstellung der Judy Garland bekam Renée Zellweger einen Oscar

„Diese Lieder offenbarten einmal mehr ihre heilende Kraft, und die Möglichkeit, sie zusammen mit Kristin Chenoweth und meiner Schwester Martha vor Renée als Publikum aufzuführen, war besonders bedeutsam. Diese Songs mit dem Mikrofon zu singen, das Judy bei den Aufnahmen in den Capitol Studios benutzte, war jedoch zweifellos das Überwältigendste“, so der queere Sänger.

Renée Zellweger verrät schriftlich: „Ich bin immer noch tief beeindruckt von Rufus' Stimme – so wie ich ihn vor 22 Jahren zum ersten Mal im Wohnzimmer eines Freundes gehört habe. Zu sehen, wie Rufus die gesamte Judy-Garland-Show in der Carnegie Hall aufführt, ist für mich einfach etwas Besonderes.“

Hier geht es zum Konzert anlässlich Judy Garlands 99. Geburtstag ** morgen: rufuswainwright.com/rufus-does-judy-at-capitol-studios, der gesamte Erlös geht an die LGBTIQ*-Organisation Outright Action International

** Judy Garland ist die Mutter von Liza Minnelli