Leony: „Somewhere in Between“

× Erweitern Foto: KONTOR Records

Foto: U. Hartmann

Leony gibt weiter Vollgas. Heute erscheint eine technoide Klub-Version ihres Hits „Holding On“, der auf dem Album „Somewhere in Between“ zu finden ist.

Kaum eine Sängerin vereint aktuell sanfte Melancholie und emanzipierte Stärke so harmonisch wie Leony, die 2020 zusammen mit Pascal Letoublon und dem Stück „Friendships (Lost My Love)“ sowie mit „Paradise“ an der Seite von Joker Bra & Vize erstmals zu Hit-Ehren kam. Leony besteht aber auch alleine.

Es folgten Chart-Hits wie „Remedy“ und „Faded Love“. Und ganz aktuell „Holding On“, das ein ganz bisschen an „Smalltown Boy“ von Bronski Beat erinnert. Ihr aktuelles, ihr erstes Album „Somewhere in Between“ ist ein äußerst stimmiges und durchdachtes, sauber produziertes und berührendes Werk.

Auf zwei CDs kann #mensch die Vielseitigkeit der Sängerin aus der Oberpfalz im schönen Bayern erleben, die 2019 sogar mit einem Cover von Modern Talking in den Charts war – „Brother Louie“ zusammen mit Vize und Imanbek. „Somewhere in Between“ ist ein starkes Popalbum voller Emotionen, Beats und Balladen. Funfact: Sie schrieb mit am Tom-Gregory-Hit „Never Let Me Down (mit Vize)“. LeonySoInBeYo